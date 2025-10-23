Дени Авдия набрал 20 очков. "Портленд" проиграл. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Портленд" проиграл "Миннесоте" 114:118.
Чикаго Булз - Детройт Пистонс 115:111
В первой половине матча хозяева вели с отрывом 23 очка. И едва не упустили преимущество в конце встречи.
Гости выиграли последнюю четверть 32:21.
Мемфис Гризлиз - Нью-Орлеан Пеликанз 128:122
Джа Морант набрал 35 очков, включая ключевой бросок за 33 секунды до финальной сирены.
В третьей четверти хозяева провели рывок 27:6.
Милуоки Бакс - Вашингтон Визардс 133:120
Яннис Адетокунбо сделал "дабл-дабл" (37 + 14 подборов).
Кевн Портер-младший (Милуоки) набрал 10 очков до того, как получил травму в первой четверти.
Крис Миддлтон набрал 23 очка в своей первой игре в "Милуоки" с 5 февраля, когда он был обменян из "Бакс" в "Вашингтон".
Юта Джаз - Лос-Анджелес Клипперс 129:108
Это самое крупное поражение "Клипперс" в матче открытии сезона за 17 лет.
Даллас Мэверикс - Сан-Антонио Сперс 92:125
Виктор Вембаньяма набрал 40 очков и сделал 15 подборов.
Финикс Санз - Сакраменто Кингз 120:116
Тренерский дебют Джордана Отта получился удачным.
В первой половине матча гости вели в счете с отрывом 20 очков.
Один из лидеров "Кингз" Домантас Сабонис пропустил матч из-за травмы.
Портленд Трэйл Блэйзерс - Миннесота Тимбервулвз 114:118
Израильский форвард хозяев Дени Авдия набрал 20 очков и сделал 7 подборов.
Лидер "Миннесоты" Энтони Эдвардс набрал 41 очко и сделал 7 подборов.
Последнюю четверть гости выиграли 30:19.