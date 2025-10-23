Дени Авдия набрал 20 очков. "Портленд" проиграл. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Портленд" проиграл "Миннесоте" 114:118.

Чикаго Булз - Детройт Пистонс 115:111

В первой половине матча хозяева вели с отрывом 23 очка. И едва не упустили преимущество в конце встречи.

Гости выиграли последнюю четверть 32:21.

Мемфис Гризлиз - Нью-Орлеан Пеликанз 128:122

Джа Морант набрал 35 очков, включая ключевой бросок за 33 секунды до финальной сирены.

В третьей четверти хозяева провели рывок 27:6.

Милуоки Бакс - Вашингтон Визардс 133:120

Яннис Адетокунбо сделал "дабл-дабл" (37 + 14 подборов).

Кевн Портер-младший (Милуоки) набрал 10 очков до того, как получил травму в первой четверти.

Крис Миддлтон набрал 23 очка в своей первой игре в "Милуоки" с 5 февраля, когда он был обменян из "Бакс" в "Вашингтон".

Юта Джаз - Лос-Анджелес Клипперс 129:108

Это самое крупное поражение "Клипперс" в матче открытии сезона за 17 лет.

Даллас Мэверикс - Сан-Антонио Сперс 92:125

Виктор Вембаньяма набрал 40 очков и сделал 15 подборов.

Финикс Санз - Сакраменто Кингз 120:116

Тренерский дебют Джордана Отта получился удачным.

В первой половине матча гости вели в счете с отрывом 20 очков.

Один из лидеров "Кингз" Домантас Сабонис пропустил матч из-за травмы.

Портленд Трэйл Блэйзерс - Миннесота Тимбервулвз 114:118

Израильский форвард хозяев Дени Авдия набрал 20 очков и сделал 7 подборов.

Лидер "Миннесоты" Энтони Эдвардс набрал 41 очко и сделал 7 подборов.

Последнюю четверть гости выиграли 30:19.