Спорт

Итоги ЧМ по легкой атлетике: триумф США, израильтяне без медалей

Легкая атлетика
время публикации: 23 сентября 2025 г., 07:56 | последнее обновление: 23 сентября 2025 г., 08:04
Итоги ЧМ по легкой атлетике: триумф США, израильтяне без медалей
AP Photo/Petr David Josek

В Токио завершился чемпионат мира по легкой атлетике. Израильские спортсмены не завоевали ни одной медали.

Больше всего золотых медалей у сборной США – 16 (всего 26 медалей), на втором месте Кения – 7 (11), на третьем Канада – три "золота". В медальной десятке также Нидерланды, Ямайка, Эфиопия, Италия, Испания, Ботсвана, Бразилия.

World Athletics отмечает, что на этом чемпионате рекордные 53 страны завоевали медали (предыдущий рекорд – 46).

Лучший результат среди израильтян: Хаимро Аламе – 4-е место в марафоне, Гашау Аяле – 7-е.

Спорт
