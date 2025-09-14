Чемпионат мира по легкой атлетике. В марафоне победила кенийка. Израильтянка финишировала 23-й
время публикации: 14 сентября 2025 г., 15:53 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 15:53
В Токио продолжается чемпионат мира по легкой атлетике.
Чемпионкой мира в марафоне стала кенийка Перес Джепчичир, чемпионка Токийской олимпиады и рекордсменка мира. Она преодолела дистанцию за 2 часа 24 минуты 43 секунды.
На втором месте эфиопка Тигст Ассефа, отставшая от чемпионки на 2 секунды.
Бронзовую медаль завоевала Юлия Патернаин (Уругвай).
Израильтянка Маор Тиюри заняла 23-е место.
