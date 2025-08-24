x
Спорт

Джанлуиджи Доннарумма попрощался с болельщиками ПСЖ

время публикации: 24 августа 2025 г., 10:17
Джанлуиджи Доннарумма попрощался с болельщиками ПСЖ
После матча второго тура чемпионата Франции, в котором ПСЖ обыграл "Анже", Джанлуиджи Доннарумма попрощался с болельщиками парижан.

Фанатская трибуна после матча выкрикивала его имя.

Джанлуиджи Доннарумма 12 августа объявил об уходе из ПСЖ, за который он играл с 2021 года.

По все видимости, основным голкипером парижан станет Люка Шевалье.

СМИ сообщают, что в услугах Доннаруммы, одного из лучших голкиперов мира, заинтересованы "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

