Джанлуиджи Доннарумма попрощался с болельщиками ПСЖ
время публикации: 24 августа 2025 г., 10:17 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 10:24
После матча второго тура чемпионата Франции, в котором ПСЖ обыграл "Анже", Джанлуиджи Доннарумма попрощался с болельщиками парижан.
Фанатская трибуна после матча выкрикивала его имя.
Джанлуиджи Доннарумма 12 августа объявил об уходе из ПСЖ, за который он играл с 2021 года.
По все видимости, основным голкипером парижан станет Люка Шевалье.
СМИ сообщают, что в услугах Доннаруммы, одного из лучших голкиперов мира, заинтересованы "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
