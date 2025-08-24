"Барселона" победила, проигрывая 0:2 на 49-й минуте. Результаты матчей чемпионата Испании

Состоялись матчи второго тура чемпионата Испании. "Барселона" одержала волевую победу над "Леванте" 3:2.

Мальорка - Сельта (Виго) 1:1

Атлетико (Мадрид) - Эльче 1:1

В двух стартовых матчах "матрасники" набрали только 1 очко. "Эльче" впервые с 1968 года набрал выездные очки в матче с "Атлетико".

На 8-й минуте Серлот вывел хозяев вперед.

На 15-й минуте арендованный у "Севильи" Рафа мир сравнял счет.

Леванте (Валенсия) - Барселона 2:3

Впервые в 21-м веке "Барселона" победила в матче Ла Лиги, проигрывая после первого тайма 0:2.

На 15-й минуте Ману Санчес совершил сольный проход и навесил. Тольян сбросил мяч. Иван Ромеро обыграл защитника и метров с 8 точно пробил 1:0.

На седьмой минуте, добавленной к первому тайму, Хосе Моралес реализовал пенальти 2:0.

На 49-й минуте Педри пробил метров с 25 2:1. Через 3 минуты после подачи углового Торрес сравнял счет 2:2.

Победный гол был забит на первой минуте компенсированного времени. Ямаль навесил на линию вратарской. Унаи Эльгасабаль опередил Торреса и срезал мяч в свои ворота 2:3.