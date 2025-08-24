Дубль Дьекереша. Гол и травма Сака. "Арсенал" разгромил "Лидс"

В матче второго тура чемпионата Англии "Арсенал" разгромил "Лидс" 5:0.

У "канониров" было подавляющее преимущество, особенно во втором тайме. Гости за весь матч нанесли только один точный удар.

К обороне и вратарю "павлинов" есть серьезные вопросы: 5 точных ударов - 5 голов.

"Канонир" Макс Доуман стал третьим футболистом, сыгравшим в матче Премьер лиги до достижения 16-летия (15 лет 235 дней). Юный талант в этой игре заработал пенальти.

На 34-й минуте после подачи углового Юррьен Тимбер головой отправил мяч в дальний угол 1:0. На 45-й минуте Букайо Сака с острого угла пробил в дальнюю "девятку" 2:0.

На 48-й минуте Виктор Дьекереш совершил сольный проход по флангу, сместился в штрафную и отправил мяч в ближний угол 3:0. Это первый официальный матч шведсского форварда в составе "Арсенала".

В этой игре травмы получили "канониры" Эдегор и Сака.

На 56-й минуте после подаачи углового Юррьен Тимбер головой переправил мяч в сетку 4:0.

На пятой минуте компенсированного времени Дьекереш реализовал пенальти 5:0.