x
24 августа 2025
|
последняя новость: 09:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 августа 2025
|
24 августа 2025
|
последняя новость: 09:44
24 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Удаление. Не забитый пенальти. "Боруссия" упустила победу в Гамбурге

Футбол
время публикации: 24 августа 2025 г., 09:44 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 09:52
Удаление. Не забитый пенальти. "Боруссия" упустила победу в Гамбурге
AP Photo/Frank Franklin II

В матче первого тура чемпионата Германии "Боруссия" (Дортмунд) в Гамбурге упустила победу над "Санкт-Паули" 3:3.

На 86-й минуте гости вели в счете 3:1.

На 34-й минуте Забитцер навесил. Серу Гирасси в прыжке нанес удар головой 0:1. Через 5 минут он мог удвоить преимущество "шмелей", но не реализовал пенальти. Бывший голкипер луганской "Зари" Никола Василь парировал мяч.

На 50-й минуте Синани навесил. Арендованный у "Бернли" Андреас Хунтоджи с линии вратарской головой отправил мяч в сетку 1:1.

На 67-й минуте Гросс сделал передачу в штрафную. Нмеча отбросил мяч. Вальдемар Антон нанес очень точный удар в дальний нижний угол 1:2. На 74-й минуте после длинной передачи Гросса Юлиан Бранд вышел один на один 1:3.

На 86-й минуте Данель Синани реализовал пенальти. За нарушение, которое было наказано 11-метровым, был удален 20-летний Филиппо Мане.

На 89-й минуте Эрик Смит нанес удар из-за пределов штрафной 3:3.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 августа 2025

"Барселона" победила, проигрывая 0:2 на 49-й минуте. Результаты матчей чемпионата Испании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 августа 2025

Дубль Дьекереша. Гол и травма Сака. "Арсенал" разгромил "Лидс"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 августа 2025

Начался чемпионат Израиля по футболу. Результаты матчей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 августа 2025

Удачный дебют Уаттары. Результаты матчей чемпионата Англии