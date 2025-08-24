Удаление. Не забитый пенальти. "Боруссия" упустила победу в Гамбурге

В матче первого тура чемпионата Германии "Боруссия" (Дортмунд) в Гамбурге упустила победу над "Санкт-Паули" 3:3.

На 86-й минуте гости вели в счете 3:1.

На 34-й минуте Забитцер навесил. Серу Гирасси в прыжке нанес удар головой 0:1. Через 5 минут он мог удвоить преимущество "шмелей", но не реализовал пенальти. Бывший голкипер луганской "Зари" Никола Василь парировал мяч.

На 50-й минуте Синани навесил. Арендованный у "Бернли" Андреас Хунтоджи с линии вратарской головой отправил мяч в сетку 1:1.

На 67-й минуте Гросс сделал передачу в штрафную. Нмеча отбросил мяч. Вальдемар Антон нанес очень точный удар в дальний нижний угол 1:2. На 74-й минуте после длинной передачи Гросса Юлиан Бранд вышел один на один 1:3.

На 86-й минуте Данель Синани реализовал пенальти. За нарушение, которое было наказано 11-метровым, был удален 20-летний Филиппо Мане.

На 89-й минуте Эрик Смит нанес удар из-за пределов штрафной 3:3.