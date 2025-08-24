MLS. Победный гол и желтая карточка Тая Барибо
время публикации: 24 августа 2025 г., 16:43 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 16:43
В матче регулярного чемпионата MLS "Филадельфия Унион" разгромил "Чикаго Файр" 4:0.
На данный момент филадельфийцы лидируют в Восточной конференции.
На 34-й минуте счет открыл израильтянин Тай Барибо. В 24 играх лиги он забил 16 голов.
На 59-й минуте Тай Барибо получил желтую карточку.
В последние полчаса матча голы забили Кай Вагнер, Данли Жан-Жак и Милан Илоски.
