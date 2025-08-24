Достижения Обамеянга и "Марселя". Результаты матчей чемпионата Франции

Состоялись матчи второго тура чемпионата Франции. "Марсель" разгромил "Париж" 5:2, "Лион" - "Метц" 3:0.

Марсель - Париж 5:2

В стартовом составе хозяев не было ни одного француза.

На 28-й минуте хозяева вели в счете 2:0. На 58-й минуте парижане счет сравняли 2:2.

В последние 20 минут встречи марсельцы забили 3 гола.

Дубль на счету Пьера - Эмерика Обамеянга, вернувшегося в "Марсель" после сезона в Саудовской Аравии. Теперь на счету Обамеянга 300 результативных действий (237 голов и 63 результативных передачи) в матчах пяти ведущих европейских чемпионатов.

Дублем мог отметиться Мейсон Гринвуд, но на 85-й минуте (при счете 4:2) он не реализовал пенальти.

По разу отличились Пьер-Эмиль Хейберг и Робиньо Ваз, заменивший Обамеянга.

Голы в ворота хозяев забили Илан Кеббаль и Мойзес Симон (1 июля перешел из "Нанта").

"Марсель" в 2025 году в домашних матчах чемпионата забил 37 голов. Лучший показатель (вместе с "Баварией") в пяти ведущих европейских лигах.

Ницца - Осер 3:1

В предыдущих трех сезонах "орлята" начинали с поражения. Причем в прошлом сезоне проиграли в стартовом матче "Осеру", только что вернувшемуся в элиту.

Гости целый тайм играли в меньшинстве. На 45-й минуте за задержку был удален голкипер "Осера" Донован Леон. Место в воротах занял Тео де Персен.

Лион - Метц 3:0