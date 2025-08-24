Дебюты де Брейне и Модрича. Провал Аллегри. Результаты матчей чемпионата Италии
время публикации: 24 августа 2025 г., 15:20 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 15:20
Начался чемпионат Италии по футболу. "Милан" на своем поле проиграл "Кремонезе" 1:2.
Дженоа -Лечче 0:0
Сассуоло - Наполи 0:2
Кевин де Брейне забил гол в дебютном матче.
Милан - Кремонезе 1:2
"Кремонезе" впервые с 1982 года победил в Милане.
Возвращение Массимилиано Аллегри (он тренировал "Милан" в 2010-14 годах) получилось провальным.
39-летний Лука Модрич (Милан) стал самым возрастным дебютантом в истории итальянской Серии А.
Рома - Болонья 1:0
Джан Пьеро Гасперини удачно дебютировал в качестве наставника "Ромы". К тому же, это был его 600-й матч в Серии А.
Ссылки по теме