Кадетский Евробаскет. Израильтянки разгромили сборную Хорватии

Сегодня в Румынии завершится женский кадетский чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 16 лет).

В Финале сыграют команды Испании и Словении. В матче за третье место - Латвии и Германии.

Израильтянки в матче за 11-е место разгромили сборную Хорватии 86:61.

Покидают элитные дивизион команды, занявшие 14-16-е места: сборные Великобритании, Бельгии и Финляндии.