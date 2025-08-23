Кадетский Евробаскет. Израильтянки разгромили сборную Хорватии
Сегодня в Румынии завершится женский кадетский чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 16 лет).
В Финале сыграют команды Испании и Словении. В матче за третье место - Латвии и Германии.
Израильтянки в матче за 11-е место разгромили сборную Хорватии 86:61.
Покидают элитные дивизион команды, занявшие 14-16-е места: сборные Великобритании, Бельгии и Финляндии.
