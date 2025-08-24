Победительницами кадетского Евробаскета стали испанки. Израильтянки на 11-м месте

В Питешти, Румыния, завершился женский кадетский чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 16 лет).

В 11-й раз победителями турнира стали испанки, победившие в финале сборную Словении 62:47.

В матче за третье место немки победили сборную Латвии 71:66.

Израильтянки заняли 11-е место.

В дивизион В вылетели сборные Великобритании, Бельгии и Финляндии.

Право выступить на чемпионате мира в 2026 году завоевали команды Испании, Словении, Германии, Латвии и Сербии. Сборная Чехии сыграет на чемпионате мира как принимающая сторона. Чешки в Румынии заняли 13-е место, едва избежав вылета.

Израильтянка Михаль Абудрам стал лучшим игроком турнира по подборам (11.3 за матч) и показателю эффективности. Она вошла в пятерку лучших по блок-шотам (1.6 за игру).

Самым ценным игроком турнира признана испанка Изабель Эрнандес.