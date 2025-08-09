Всемирные игры. Стрельба из лука. Израильтянин проиграл чемпиону Европы
время публикации: 09 августа 2025 г., 10:55 | последнее обновление: 09 августа 2025 г., 11:01
В Ченду продолжаются всемирные игры.
Израильтянин Шамай Ямром (стрельба из составного лука) в четвертьфинале проиграл голландцу Майку Шлоссеру по дополнительным показателям. Ничья 147:147.
Майк вышел в финал, победив в полуфинале Абишека Верма 148:145.
В финале он встретится с американцем Кертисом Броднаксом.
Майк Шлоссер - чемпион мира 2013 года, победитель молодежного чемпионата мира 2011 года, трехкратный (в том числе действующий) чемпион Европы.
Победительницей в стрельбе из составного лука стала мексиканка Андреа Бечерра.
Второе и третье места заняли эстонки Лизель Яаатма и Мери-Марита Паас.
