Всемирные игры. Стрельба из лука. Израильтянин проиграл чемпиону Европы

В Ченду продолжаются всемирные игры.

Израильтянин Шамай Ямром (стрельба из составного лука) в четвертьфинале проиграл голландцу Майку Шлоссеру по дополнительным показателям. Ничья 147:147.

Майк вышел в финал, победив в полуфинале Абишека Верма 148:145.

В финале он встретится с американцем Кертисом Броднаксом.

Майк Шлоссер - чемпион мира 2013 года, победитель молодежного чемпионата мира 2011 года, трехкратный (в том числе действующий) чемпион Европы.

Победительницей в стрельбе из составного лука стала мексиканка Андреа Бечерра.

Второе и третье места заняли эстонки Лизель Яаатма и Мери-Марита Паас.