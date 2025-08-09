x
09 августа 2025
|
последняя новость: 11:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 августа 2025
|
09 августа 2025
|
последняя новость: 11:11
09 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Всемирные игры. Стрельба из лука. Израильтянин проиграл чемпиону Европы

Стрельба из лука
время публикации: 09 августа 2025 г., 10:55 | последнее обновление: 09 августа 2025 г., 11:01
Всемирные игры. Стрельба из лука. Израильтянин проиграл чемпиону Европы
AP Photo/Alessandra Tarantino

В Ченду продолжаются всемирные игры.

Израильтянин Шамай Ямром (стрельба из составного лука) в четвертьфинале проиграл голландцу Майку Шлоссеру по дополнительным показателям. Ничья 147:147.

Майк вышел в финал, победив в полуфинале Абишека Верма 148:145.

В финале он встретится с американцем Кертисом Броднаксом.

Майк Шлоссер - чемпион мира 2013 года, победитель молодежного чемпионата мира 2011 года, трехкратный (в том числе действующий) чемпион Европы.

Победительницей в стрельбе из составного лука стала мексиканка Андреа Бечерра.

Второе и третье места заняли эстонки Лизель Яаатма и Мери-Марита Паас.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 августа 2025

Всемирные игры. Стрельба из лука. Шамай Ямром вышел в четвертьфинал
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 августа 2025

Всемирные игры. Стрельба из лука. Шамай Ямром занял 9-е место в квалификации
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 августа 2025

Стрельба из лука. Рой Дрор стал пбедителем Молодежного Кубка Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июля 2025

Стрельба из лука. Рой Дрор установил рекорд Израиля