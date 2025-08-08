Всемирные игры. Стрельба из лука. Шамай Ямром вышел в четвертьфинал

Израильтянин Шамай Ямром вышел в четвертьфинал Всемирных игр, в стрельбе из составного лука.

Накануне он занял 9-е место в кваоификации.

Сегодня он победил китайца Лю Женонга 146:142 и словака Йозефа Бошанского 146:144.

В четвертьфинале Шамай Ямром встретится с пбедителем квалификации голландцем Майком Шлоссером.

В соревнованиях смешанных команд в стрельбе из составного лука чемпионами стали датчане Матиас Фуллертон и Софи Маркуссен.