x
08 августа 2025
|
последняя новость: 13:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 августа 2025
|
08 августа 2025
|
последняя новость: 13:58
08 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Всемирные игры. Стрельба из лука. Шамай Ямром вышел в четвертьфинал

Стрельба из лука
время публикации: 08 августа 2025 г., 13:53 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 13:53
Всемирные игры. Стрельба из лука. Шамай Ямром вышел в четвертьфинал
AP Photo/Alessandra Tarantino

Израильтянин Шамай Ямром вышел в четвертьфинал Всемирных игр, в стрельбе из составного лука.

Накануне он занял 9-е место в кваоификации.

Сегодня он победил китайца Лю Женонга 146:142 и словака Йозефа Бошанского 146:144.

В четвертьфинале Шамай Ямром встретится с пбедителем квалификации голландцем Майком Шлоссером.

В соревнованиях смешанных команд в стрельбе из составного лука чемпионами стали датчане Матиас Фуллертон и Софи Маркуссен.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 августа 2025

Всемирные игры. Стрельба из лука. Шамай Ямром занял 9-е место в квалификации
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 августа 2025

Стрельба из лука. Рой Дрор стал пбедителем Молодежного Кубка Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июля 2025

Стрельба из лука. Рой Дрор установил рекорд Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 мая 2025

Стрельба из лука. Израильтяне завоевали пяь медалей в Словении