Всемирные игры. Стрельба из лука. Шамай Ямром вышел в четвертьфинал
время публикации: 08 августа 2025 г., 13:53 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 13:53
Израильтянин Шамай Ямром вышел в четвертьфинал Всемирных игр, в стрельбе из составного лука.
Накануне он занял 9-е место в кваоификации.
Сегодня он победил китайца Лю Женонга 146:142 и словака Йозефа Бошанского 146:144.
В четвертьфинале Шамай Ямром встретится с пбедителем квалификации голландцем Майком Шлоссером.
В соревнованиях смешанных команд в стрельбе из составного лука чемпионами стали датчане Матиас Фуллертон и Софи Маркуссен.
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июля 2025