Провальный дебют Тен Хага. Достижение Узуна. Результаты матчей чемпионата Германии

Состоялись матчи первого тура чемпионата Германии. "Байер" проиграл "Хоффенхайму" 1:2.

Байер (Леверкузен) - Хоффенхайм 1:2

Это был первый официальный матч "аптекарей" под руководством Эрика Тен Хага.

Айнтрахт (Франкфурт) - Вердер (Бремен) 4:1

Чжан Узун забил гол и сделал две результативные передачи, став самым молодым игроком "Айнтрахта" (19 лет 285 дней), набравшим три очка по системе "гол + пас" в одном матче чемпионата Германии.

Фрайбург - Аугсбург 1:3

Сандро Вагнер удачно дебютировал на посту главного тренера "Аугсбурга".

Хайденхайм - Вольфсбург 1:3

На 5-й минуте судья должен был удалять голкипера "Хайденхайма" Дианта Рамая, который снес за пределами штрафной Виммера, но ограничился желтой карточкой. Молодой вратарь проводил дебютный матч за "Хайденхайм" - он воспитанник клуба, выступавший за "Аякс" и "Копенгаген".

Унион (Берлин) - Штутгарт 2:1

Оба мяча в ворота хозяев в первом тайме забил Ильяс Анса (1 июля перешел из "Падерборна").

Пятый сезон подряд "швабы" не могут победить в стартовом матче Бундеслиги.