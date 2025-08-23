Провальный дебют Тен Хага. Достижение Узуна. Результаты матчей чемпионата Германии
Состоялись матчи первого тура чемпионата Германии. "Байер" проиграл "Хоффенхайму" 1:2.
Байер (Леверкузен) - Хоффенхайм 1:2
Это был первый официальный матч "аптекарей" под руководством Эрика Тен Хага.
Айнтрахт (Франкфурт) - Вердер (Бремен) 4:1
Чжан Узун забил гол и сделал две результативные передачи, став самым молодым игроком "Айнтрахта" (19 лет 285 дней), набравшим три очка по системе "гол + пас" в одном матче чемпионата Германии.
Фрайбург - Аугсбург 1:3
Сандро Вагнер удачно дебютировал на посту главного тренера "Аугсбурга".
Хайденхайм - Вольфсбург 1:3
На 5-й минуте судья должен был удалять голкипера "Хайденхайма" Дианта Рамая, который снес за пределами штрафной Виммера, но ограничился желтой карточкой. Молодой вратарь проводил дебютный матч за "Хайденхайм" - он воспитанник клуба, выступавший за "Аякс" и "Копенгаген".
Унион (Берлин) - Штутгарт 2:1
Оба мяча в ворота хозяев в первом тайме забил Ильяс Анса (1 июля перешел из "Падерборна").
Пятый сезон подряд "швабы" не могут победить в стартовом матче Бундеслиги.