Удачный дебют Уаттары. Результаты матчей чемпионата Англии

Состоялись матчи второго тура чемпионата Англии.

Борнмут - Вулверхэмптон 1:0

Победный гол на 4-й минуте забил Маркус Тавернье.

На 49-й минуте "волки" остались в меньшинстве. Удален Тоти.

Брентфорд - Астон Вилла (Бирмингем) 1:0

"Астон Вилла" впервые с 2020 года не забила ни одного гола в трех матчах подряд.

Победный гол на 12-й минуте забил Данго Уаттара, проводивший дебютный матч за "Брентфорд". (16 августа он перешел из "Борнмута").

Бернли - Сандерленд 2:0