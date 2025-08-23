x
23 августа 2025
|
последняя новость: 20:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 августа 2025
|
23 августа 2025
|
последняя новость: 20:03
23 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Удачный дебют Уаттары. Результаты матчей чемпионата Англии

Футбол
время публикации: 23 августа 2025 г., 19:37 | последнее обновление: 23 августа 2025 г., 19:37
Удачный дебют Уаттары. Результаты матчей чемпионата Англии
AP Photo/Kin Cheung

Состоялись матчи второго тура чемпионата Англии.

Борнмут - Вулверхэмптон 1:0

Победный гол на 4-й минуте забил Маркус Тавернье.

На 49-й минуте "волки" остались в меньшинстве. Удален Тоти.

Брентфорд - Астон Вилла (Бирмингем) 1:0

"Астон Вилла" впервые с 2020 года не забила ни одного гола в трех матчах подряд.

Победный гол на 12-й минуте забил Данго Уаттара, проводивший дебютный матч за "Брентфорд". (16 августа он перешел из "Борнмута").

Бернли - Сандерленд 2:0

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 августа 2025

Провальный дебют Тен Хага. Достижение Узуна. Результаты матчей чемпионата Германии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 августа 2025

Суперкубок Саудовской Аравии. Достижение Криштиану Роналду. Поражение "Аль-Насра"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 августа 2025

Сезон новый. проблемы старые. "Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 августа 2025

Чемпионат Германии. Хет-трик Гарри Кейна. "Бавария" уничтожила "Лейпциг"