Удачный дебют Уаттары. Результаты матчей чемпионата Англии
время публикации: 23 августа 2025 г., 19:37 | последнее обновление: 23 августа 2025 г., 19:37
Состоялись матчи второго тура чемпионата Англии.
Борнмут - Вулверхэмптон 1:0
Победный гол на 4-й минуте забил Маркус Тавернье.
На 49-й минуте "волки" остались в меньшинстве. Удален Тоти.
Брентфорд - Астон Вилла (Бирмингем) 1:0
"Астон Вилла" впервые с 2020 года не забила ни одного гола в трех матчах подряд.
Победный гол на 12-й минуте забил Данго Уаттара, проводивший дебютный матч за "Брентфорд". (16 августа он перешел из "Борнмута").
Бернли - Сандерленд 2:0
Ссылки по теме