Евробаскет. Состав сборной Польши

Назван состав сборной Польши для участия в чемпионате Европы по баскетболу.

Поляки - соперники сборной Израиля по групповому турниру. который будет проходить в Катовице.

В этой группе также играют сборные Бельгии, Франции, Исландии и Словении.

Лидер команды - легкий форвард "Бахчешехир Коледжи" Матеуш Понитка.

Впервые за сборную Польши будет играть бывший защитник эйлатского "Апоэля" и тель-авивского "Маккаби" Джордан Лойд (Монако).

Состав: Матеуш Понитка, Джордан Лойд, Александр Бальцеровски, Александр Дзива, Томаш Гило, Камил Лачински, Доминик Олейничак, Михал Михаляк, Анджей Плута, Михал Соколовски, Пшемислав Жолнеревич, Шимон Запала.