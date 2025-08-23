x
23 августа 2025
Спорт

Евробаскет. Состав сборной Португалии

Баскетбол
время публикации: 23 августа 2025 г., 11:06 | последнее обновление: 23 августа 2025 г., 11:06
Евробаскет. Состав сборной Португалии
AP Photo/Kevin Kolczynsk

Назван состав сборной Португалии для участия в чемпионате Европы по баскетболу.

Португальцы будут участвовать в чемпионате Европы впервые с 2011 года.

На групповом этапе они будут выступать в группе А в Риге.

Соперники: сборные Сербии, Латвии, Турции, Чехии и Эстонии.

Главные звезды - центровой Немиас Кета (Бостон Селтикс) (первый португалец, выбранный на драфте НБА) и легкий форвард Траванте Уильямс (Манреса).

Состав: Немиас Кета, Траванте Уильямс, Франсишку Амаранте, Диогу Бриту, Диогу Гамейру, Мигель Кейруш, Кандиду Са, Даниэль Рейвау, Нуну са, Рафаэль Лисбоа, Владислав Войцо (уроженец Украины).

Спорт
