"Апоэль" лидирует. Результаты матчей Евролиги
Состоялись матчи восемнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует тель-авивский "Апоэль" (13 побед).
"Валенсия", "Панатинаикос" и "Барселона" одержали по 12 побед.
Дубай (ОАЭ) - Милан (Италия) 99:92
"Милан" потерпел второе поражение подряд. "Дубай" одержал вторую победу подряд.
Отличный матч провели лидеры хозяев Дуэйн Бэйкон (25 + 8 подборов) и Маккинли Райт (19 + 4 подбора + 9 передач + 2 перехвата).
Фенербахче (Стамбул, Турция) - Барселона (Испания) 72:71
В середине последней четверти "Барселона" вела в счете 66:61.
Жальгирис (Каунас, Литва) - Панатинаикос (Афины, Греция) 85:92
Вторую половину матча греки выиграли 52:35.
Валенсия (Испания) - Баскония (Витория, Испания) 91:81
АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 103:99 (овертайм)
Основное время 80:80.
Центровой хозяев Бастьен Вотье набрал 28 очков, сделал 4 подбора и 2 перехвата.
Париж (Франция) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 102:92