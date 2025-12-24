x
24 декабря 2025


последняя новость: 09:25

Спорт

"Апоэль" лидирует. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 24 декабря 2025 г., 07:54 | последнее обновление: 24 декабря 2025 г., 07:54
"Апоэль" лидирует. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Howard Lao

Состоялись матчи восемнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует тель-авивский "Апоэль" (13 побед).

"Валенсия", "Панатинаикос" и "Барселона" одержали по 12 побед.

Дубай (ОАЭ) - Милан (Италия) 99:92

"Милан" потерпел второе поражение подряд. "Дубай" одержал вторую победу подряд.

Отличный матч провели лидеры хозяев Дуэйн Бэйкон (25 + 8 подборов) и Маккинли Райт (19 + 4 подбора + 9 передач + 2 перехвата).

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Барселона (Испания) 72:71

В середине последней четверти "Барселона" вела в счете 66:61.

Жальгирис (Каунас, Литва) - Панатинаикос (Афины, Греция) 85:92

Вторую половину матча греки выиграли 52:35.

Валенсия (Испания) - Баскония (Витория, Испания) 91:81

АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 103:99 (овертайм)

Основное время 80:80.

Центровой хозяев Бастьен Вотье набрал 28 очков, сделал 4 подбора и 2 перехвата.

Париж (Франция) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 102:92

