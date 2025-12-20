x
20 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
20 декабря 2025
20 декабря 2025
20 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Баскетбол. Лидируют "Апоэль" и "Барселона". Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 20 декабря 2025 г., 08:45

Завершился семнадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидируют "Апоэль" и "Барселона", одержавшие по 12 побед.

"Маккаби" поднялся на 14-е место (7 побед)

Аеадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Дубай (ОАЭ) 76:80

Вторую половину матча гости выиграли 50:39.

Центровой "Дубая" Мфионду Кабергеле набрал 20 очков и сделал 7 подборов.

Жальгирис (Каунас, Литва) - Партизан (Белград, Сербия) 109:68

Вторую половину матча хозяева выиграли 57:38.

Монако (Франция) - Бавария (Мюнхен, Германия) 103:77

Третью четверть "Монако" выиграл 35:16.

Олимпиакос (Пирей, Греция) - АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) 107: 84

Вторую половину греки выиграли 63:50.

Барселона (Испания) - Баскония (Витория, Испания) 134:124 (оыертам)

Счет основного времени 97:97.

Защитник "Барселоны" Кевин Пунтер набрал 43 очка.

Разыгрывающий "Басконии" Маркус Ховард набрал 33 очка и сделал 6 передач.

Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Виртус (Болонья, Италия) 90:89

