24 декабря 2025
Спорт

Победа "Бруклина". Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 24 декабря 2025 г., 12:40
Победа "Бруклина". Результаты матчей НБА
AP Photo/Chris Szagola

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Чикаго" на последних секундах вырвал победу у "Атланты" 126:123.

Шарлотт Хорнетс - Вашингтон Уизардс 126:109

Хозяева выиграли последнюю четверть 34:19.

Кандидат на звание "Новичок года" Кон Нуппель (Шарлотт) набрал 19 очков. Он забросил 5 трехочковых во второй половине встречи.

Филадедьфия Сиксерз - Бруклин Нетс 106:114

Атланта Хоукс - Чикаго Булз 123:126

Джош Гидди (Чикаго) сделал "трипл-дабл" (19 + 11 подборов + 15 передач).

Коби Уайт забросил три победных штрафных за 1.9 секунды до конца матча.

"Чикаго" одержал четвертую победу подряд.

Кливленд Кавальерз - Нью-Орлеан Пеликанз 141:118

9 из 11 игроков "Кливленда" набрали не менее 10 очков. "Кавалеристы" впервые с 23 ноября выиграли две игры подряд.

Спорт
