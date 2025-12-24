x
24 декабря 2025
24 декабря 2025
24 декабря 2025
последняя новость: 09:25
24 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт
Спорт

Дени Авдия набрал 25 очков. "Портленд" проиграл "Орландо"

Баскетбол
НБА
время публикации: 24 декабря 2025 г., 08:16
Дени Авдия набрал 25 очков. "Портленд" проиграл "Орландо"
AP Photo/Howard Lao

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" проиграл "Орландо Мэджик" 106:110.

Самый результативный игрок матча - израильский форвард хозяев Дени Авдия (25 + 6 подборов + 8 передач).

"Орландо" завершил четырехматчевую выездную серию победой над "Портлендом".

Эксперты считали, что для победы "магам" нужно "увеличить интенсивность игры". Судя по результату, им это удалось.

