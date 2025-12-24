Дени Авдия набрал 25 очков. "Портленд" проиграл "Орландо"
В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" проиграл "Орландо Мэджик" 106:110.
Самый результативный игрок матча - израильский форвард хозяев Дени Авдия (25 + 6 подборов + 8 передач).
"Орландо" завершил четырехматчевую выездную серию победой над "Портлендом".
Эксперты считали, что для победы "магам" нужно "увеличить интенсивность игры". Судя по результату, им это удалось.
