НХЛ. "Каролина" победила в овертайме и сравняла счет в серии
время публикации: 24 мая 2026 г., 10:50 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 10:56
В финальной серии Восточной конференции НХЛ ничья 1:1. "Каролина" в овертайме одолела "Монреаль" 3:2.
"Канадиенз" дважды отыгрывался.
Две шайбы, в том числе победную в овертайме забил Николай Элерс. Это его второй гол в овертайме матча Кубка Стэнли.
В этом розыгрыше Кубка Стэнли "Каролина" в овертайме еще не проигрывала - 4 победы.
