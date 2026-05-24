последняя новость: 12:15
Спорт

НХЛ. "Каролина" победила в овертайме и сравняла счет в серии

Хоккей
НХЛ
время публикации: 24 мая 2026 г., 10:50 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 10:56
НХЛ. "Каролина" победила в овертайме и сравняла счет в серии
AP Photo/Karl DeBlaker

В финальной серии Восточной конференции НХЛ ничья 1:1. "Каролина" в овертайме одолела "Монреаль" 3:2.

"Канадиенз" дважды отыгрывался.

Две шайбы, в том числе победную в овертайме забил Николай Элерс. Это его второй гол в овертайме матча Кубка Стэнли.

В этом розыгрыше Кубка Стэнли "Каролина" в овертайме еще не проигрывала - 4 победы.

