НХЛ. "Каролина" победила в овертайме и сравняла счет в серии

В финальной серии Восточной конференции НХЛ ничья 1:1. "Каролина" в овертайме одолела "Монреаль" 3:2.

"Канадиенз" дважды отыгрывался.

Две шайбы, в том числе победную в овертайме забил Николай Элерс. Это его второй гол в овертайме матча Кубка Стэнли.

В этом розыгрыше Кубка Стэнли "Каролина" в овертайме еще не проигрывала - 4 победы.