НХЛ. Достижение Макдэвида. Две результативные передачи Уолмана

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Эдмонтон" одержал волевую победу над "Монреалем" 6:5.

Колорадо Эвеланш - Каролина Харрикейнз 4:5 (буллиты)

Первый период "Каролина" выиграла 4:1.

Единственный буллит в послематчевой серии (по 3 попытки) реализовал Сет Джарвис.

Даллас Старз - Лос-Анджелес Кингз 2:3 (овертайм)

"Короли" вели в счете 1:0, 2:1.

Победный гол на 37-й секунде овертайма забросил Эдриан Кемпе. Это его девятый гол в овертайме.

Кори Перри стал вторым в списке самых возрастных игроков "Кингз", забивших гол в матче НХЛ - 40 лет, 160 дней). Рекорд в 1992 году установил Ларри Робинсон (40 лет 317 дней).

Эдмонтон Ойлерз - Монреаль Канадиенз 6:5

В начале третьего периода "Монреаль" вел в счете 5:3.

Коннор Макдэвид (Эдмонтон) сделал 3 результативных передачи. Это 200-я игра, в которой он сделал больше 1 результативной передачи.

Еврейский защитник "Эдмонтона" Джейк Уолман сделал 2 результативные передачи.