Лига чемпионов. Никита Хайкин остановил "Интер"

Главная сенсация первого раунда плэй-офф Лиги чемпионов - "Буде-Глимт" дважды победил миланский "Интер".

В первом матче 3:1, в ответном 2:1.

Норвежцы одержали четвертую победу подряд в Лиге чемпионов. Они быграли "Манчестер Сити", мадридский "Атлетико" и дважды - миланский "Интер".

Итальянцы владели большим преимуществом (70% владения мячом, 30:7 по ударам, 7:5 по точным ударам, 16:1 по угловым).

Ворота норвежцев защищал уроженец Израиля Никита Хайкин.

Хозяева, которым нужно было отыгрывать дефицит в два мяча, начали матч мощно.

На 13-й минуте Хайкин отразил мяч после сильного удара Димарко под перекладину. После подачи углового Фраттези направил мяч в дальний угол. Бьортуфт коленом вынес мяч с линии ворот.

На 29-й минуте после подачи углового Фраттези пробил головой метров с 5. Хайкин выручил.

Первую опасную атаку гости провели на 37-й минуте. Зоммер отразил мяч после удара Эвьена в дальний угол.

На 58-й минуте Аканджи потерял мяч у своей штрафной. Бломберг вышел один на один. Зоммер мяч парировал. Йенс Петтер Хеуге добил мяч в сетку 0:1.

На 66-й минуте хозяева едва не отыгрались после углового. Аканджи нанес удар головой. Хег вынес мяч с линии ворот.

На 70-й минуте после удара Димарко мяч попал в штангу.

На 72-й минуте Хеуге прострелил. Хокон Эвьен метров с 10 отправил мяч в дальний угол 0:2.

На 76-й минуте после подачи углового гол забил Алессандро Бастони 1:2.