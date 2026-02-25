x
25 февраля 2026



Спорт

Сенсационный вылет "Интера". Результаты матчей Лиги чемпионов

Футбол
Сенсации
Лига чемпионов
время публикации: 25 февраля 2026 г., 07:35 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 07:35
Сенсационный вылет "Интера". Результаты матчей Лиги чемпионов
AP Photo/Luca Bruno

В 1/8 финала Лиг чемпионов вышли "Атлетико" (Мадрид), "Байер", "Буде Глимт", "Ньюкасл".

Главной сенсацией стало поражение миланского "Интера" в матчах с норвежским клубом.

Атлетико (Мадрид, Испания) - Брюгге (Бельгия) 4:1 (первый матч 3:3)

Три гола забил Александр Серлот.

Байер (Леверкузен, Германия) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 0:0 (2:0)

Интер (Милан, Италия) - Буде Глимт (норвегия) 1:2 (1:3)

Ньюкасл (Англия) - Карабах (Азербайджан) 3:2 (6:1)

