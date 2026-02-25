Сенсационный вылет "Интера". Результаты матчей Лиги чемпионов
время публикации: 25 февраля 2026 г., 07:35 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 07:35
В 1/8 финала Лиг чемпионов вышли "Атлетико" (Мадрид), "Байер", "Буде Глимт", "Ньюкасл".
Главной сенсацией стало поражение миланского "Интера" в матчах с норвежским клубом.
Атлетико (Мадрид, Испания) - Брюгге (Бельгия) 4:1 (первый матч 3:3)
Три гола забил Александр Серлот.
Байер (Леверкузен, Германия) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 0:0 (2:0)
Интер (Милан, Италия) - Буде Глимт (норвегия) 1:2 (1:3)
Ньюкасл (Англия) - Карабах (Азербайджан) 3:2 (6:1)
