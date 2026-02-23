После ликвидации наркобарона "Эль Менчо" в Мексике отменяют футбольные матчи

В Мексике на фоне всплеска насилия после ликвидации лидера наркокартеля CJNG Немесио Осегеры Сервантеса ("Эль Менчо") перенесены четыре футбольных матча, сообщает Reuters.

Решение принято на фоне беспорядков в районе Гвадалахары – одного из городов-хозяев чемпионата мира по футболу 2026 года.

По данным Reuters, мексиканская лига отложила на неопределенный срок два матча элитного дивизиона (в мужском и женском чемпионатах), еще две игры второго дивизиона также были отменены. Кроме того, женский матч "Некакса" – "Керетаро" в Агуаскальентесе временно прерывался после сообщений о выстрелах за пределами стадиона, но позднее был доигран.

Reuters отмечает, что эскалация особенно чувствительна в контексте скорого ЧМ-2026: турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года, а Гвадалахара входит в число принимающих городов. На этом фоне история с переносом матчей и нарушениями безопасности усиливает внимание к готовности инфраструктуры и мерам безопасности в мексиканских городах-организаторах.

По информации Reuters, товарищеский матч сборной Мексики с Исландией в Керетаро на среду пока запланирован, а организаторы теннисных турниров в Акапулько и Мериде заявили о проведении соревнований по графику при усиленных протоколах безопасности.