24 марта 2026
Спорт

Евролига. "Маккаби" победил "Фенербахче"

Спорт/важное
Баскетбол
время публикации: 24 марта 2026 г., 22:23 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 22:23
Евролига. "Маккаби" победил "Фенербахче"
AP Photo/Rob Gray

В матче тридцать третьего тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" победил "Фенербахче" 94:89.

"Маккаби" одержал четвертую победу в пяти матчах и поднялся на двенадцатое место.

"Фенербахче" по-прежнему лидирует, но по итогам тура его может настичь "Олимпиакос".

После 10 минут 25:20, 20 - 57:43, 30 - 72:65.

Лучший в составе "Маккаби" Роман Соркин (19 + 5 подборов + 3 передачи).

