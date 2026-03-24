Евролига. "Маккаби" победил "Фенербахче"
время публикации: 24 марта 2026 г., 22:23 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 22:23
В матче тридцать третьего тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" победил "Фенербахче" 94:89.
"Маккаби" одержал четвертую победу в пяти матчах и поднялся на двенадцатое место.
"Фенербахче" по-прежнему лидирует, но по итогам тура его может настичь "Олимпиакос".
После 10 минут 25:20, 20 - 57:43, 30 - 72:65.
Лучший в составе "Маккаби" Роман Соркин (19 + 5 подборов + 3 передачи).
