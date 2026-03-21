21 марта 2026
Израильтяне набрали 13 очков в дерби "Нью-Йорка. Результаты матчей НБА

время публикации: 21 марта 2026 г., 11:41 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 11:41
AP Photo/Heather Khalifa

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Нью-Йорк" одолел "Бруклин" 93:92.

Бруклин Нетс - Нью-Йорк Никс 92:93

"Никс" одержали пятую победу подряд и 14-ю победу подряд над "Бруклином". "Нетс" последний раз победил "Никс" в январе 2023 года.

Статистика израильских баскетболистов "Бруклина" Дэнни Вульф (8 + 6 подборов + 2 передачи), Бен Сараф (5 + 3 подбора + 3 передачи). Бен Сараф мог сделать выигрышный дальний бросок на последней секунде, но промахнулся.

Детройт Пистонс - Голден Стэйт Уорриорз 115:101

Команды играли без своих лидеров Кейда Каннингема и Стефена Карри.

Хьюстон Рокетс - Атланта Хоукс 117:95

Прервалась 11-матчевая победная серия "ястребов".

Кевин Дюрант (Хьюстон) набрал 25 очков. Альперен Шенгюн (Хьюстон) был близок к "трипл-даблу" (15 + 10 передач + 9 подборов).

Мемфис Гризлиз - Бостон Селтикс 112:117

Последнюю четверть "Бостон" выиграл 33:24.

Лидер "кельтов" Джайлен Браун набрал 30 очков.

Денвер Наггетс - Торонто Рэпторз 121:115

Никола Йокич вывел хозяев вперед за 45 секунд до конца матча.

