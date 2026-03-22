Чемпионат Англии. Даниэль Перец не пропустил. "Саутгемптон" победил
время публикации: 22 марта 2026 г., 11:25 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 11:25
В матче тридцать девятого тура Чемпионшипа (второй английский дивизион) "Саутгемптон" победил "Оксфорд" 2:0.
Израильский голкипер "святых" Даниэль Перец не пропустил во втором матче подряд.
В этой игре он совершил один сэйв.
В первые 13 минут игры голы забили арендованный у "Фейенорда" Кайл Ларин и бывший полузащитник молодежного состава "Манчестер Сити" Ши Чарльз (он был признан лучшим игроком матча).
"Саутгемптон" одержал третью победу подряд и находится на шестом месте.
