Чемпионат Англии. Даниэль Перец не пропустил. "Саутгемптон" победил

В матче тридцать девятого тура Чемпионшипа (второй английский дивизион) "Саутгемптон" победил "Оксфорд" 2:0.

Израильский голкипер "святых" Даниэль Перец не пропустил во втором матче подряд.

В этой игре он совершил один сэйв.

В первые 13 минут игры голы забили арендованный у "Фейенорда" Кайл Ларин и бывший полузащитник молодежного состава "Манчестер Сити" Ши Чарльз (он был признан лучшим игроком матча).

"Саутгемптон" одержал третью победу подряд и находится на шестом месте.