Футбол. Победителем женского Кубка Азии стала сборная Японии
время публикации: 22 марта 2026 г., 11:42 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 11:49
Победителем женского чемпионата Азии по футболу (Кубка Азии) стала сборная Японии.
Турнир проходил в Австралии.
В финале японки победили сборную Австралии 1:0.
Японки стали чемпионками третий раз.
Лучшим игроком турнира признана австралийка Аллана Кеннеди.
Лучшим вратарем - японка Аяка Ямасита.
