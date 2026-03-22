22 марта 2026
последняя новость: 12:17
Футбол. Победителем женского Кубка Азии стала сборная Японии

время публикации: 22 марта 2026 г., 11:42 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 11:49
AP Photo/Mark Baker

Победителем женского чемпионата Азии по футболу (Кубка Азии) стала сборная Японии.

Турнир проходил в Австралии.

В финале японки победили сборную Австралии 1:0.

Японки стали чемпионками третий раз.

Лучшим игроком турнира признана австралийка Аллана Кеннеди.

Лучшим вратарем - японка Аяка Ямасита.

