Лига чемпионов. "Бенфика" обыграла "Аякс", "Юнион" - "Галатасарай"
время публикации: 25 ноября 2025 г., 21:52 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 22:01
Начался пятый тур общего раунда Лиги чемпионов. "Бенфика" в гостях обыграла "Аякс" 2:0.
Аякс (Амстердам, Нидерланды) - Бенфика (Лиссабон, Португалия) 0:2
Израильский полузащитник "Аякса" Оскар Глух вышел на замену на 74-й минуте (при счете 0:1).
Галатасарай (Стамбул, Турция) - Юнион (Сен-Жилуаз, Бельгия) 0:1
Победный гол на 57-й минуте забил Промис Дэвид.
Израильский нападающий бельгийцев Анан Халайли отыграл весь матч.
