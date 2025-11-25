x
Спорт

Лига чемпионов. "Бенфика" обыграла "Аякс", "Юнион" - "Галатасарай"

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 25 ноября 2025 г., 21:52 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 22:01
Лига чемпионов. "Бенфика" обыграла "Аякс", "Юнион" - "Галатасарай"
AP Photo/Peter Dejong

Начался пятый тур общего раунда Лиги чемпионов. "Бенфика" в гостях обыграла "Аякс" 2:0.

Аякс (Амстердам, Нидерланды) - Бенфика (Лиссабон, Португалия) 0:2

Израильский полузащитник "Аякса" Оскар Глух вышел на замену на 74-й минуте (при счете 0:1).

Галатасарай (Стамбул, Турция) - Юнион (Сен-Жилуаз, Бельгия) 0:1

Победный гол на 57-й минуте забил Промис Дэвид.

Израильский нападающий бельгийцев Анан Халайли отыграл весь матч.

