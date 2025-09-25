x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Израильтянин стал победителем велогонки в Бельгии

Велоспорт
время публикации: 25 сентября 2025 г., 09:21 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 09:21
Израильтянин стал победителем велогонки в Бельгии
AP Photo/Miguel Oses

Победителем велогонки Gooikse Pijl 2025, которая проходила в Бельгии, стал израильский велогонщик Одед Когут.

Он выступает за команду Israel - Premier Tech.

Гонка проходила по маршруту Русдаль - Стрийланд. Расстояние 195.8 км.

Второе место занял голландец Дилан Груневеген (Тeam Jayco AlUla), третье - бельгиец Гербен Тейссен (Intermarché - Wanty).

Спорт
