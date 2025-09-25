Израильтянин стал победителем велогонки в Бельгии
время публикации: 25 сентября 2025 г., 09:21 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 09:21
Победителем велогонки Gooikse Pijl 2025, которая проходила в Бельгии, стал израильский велогонщик Одед Когут.
Он выступает за команду Israel - Premier Tech.
Гонка проходила по маршруту Русдаль - Стрийланд. Расстояние 195.8 км.
Второе место занял голландец Дилан Груневеген (Тeam Jayco AlUla), третье - бельгиец Гербен Тейссен (Intermarché - Wanty).
