Чемпионат Европы по флаг-футболу. Соперники израильтян

Сегодня в Париже стартует чемпионат Европы по флаг-футболу.

В нем принимают участие 24 мужские и 19 женских сборных.

В мужском турнире сборная Израиля играет в группе С. Соперники: сборные Франции, Швеции, Чехии, Словакии и Венгрии.

Мужская сборная Израиля занимает шестое место в европейском рейтинге.

Сборная Украины играет в мужском турнире в группе D. Соперники: команды Италии, Швейцарии, Норвегии, Ирландии и Португалии.

В женском турнире израильтянки играют в группе А. Соперники: сборные Австрии, Швейцарии, Нидерландов и Словении.

Женская сборная Израиля занимает девятое место в европейском рейтинге.

Украинки выступают в группе В. Соперники: сборные Великобритании, Чехии, Финляндии и Турции.