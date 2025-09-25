Чемпионат Европы по флаг-футболу. Соперники израильтян
время публикации: 25 сентября 2025 г., 10:30 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 10:30
Сегодня в Париже стартует чемпионат Европы по флаг-футболу.
В нем принимают участие 24 мужские и 19 женских сборных.
В мужском турнире сборная Израиля играет в группе С. Соперники: сборные Франции, Швеции, Чехии, Словакии и Венгрии.
Мужская сборная Израиля занимает шестое место в европейском рейтинге.
Сборная Украины играет в мужском турнире в группе D. Соперники: команды Италии, Швейцарии, Норвегии, Ирландии и Португалии.
В женском турнире израильтянки играют в группе А. Соперники: сборные Австрии, Швейцарии, Нидерландов и Словении.
Женская сборная Израиля занимает девятое место в европейском рейтинге.
Украинки выступают в группе В. Соперники: сборные Великобритании, Чехии, Финляндии и Турции.
Ссылки по теме