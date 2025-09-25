Фигурное катание. Этап Юниорского Гран-при. Израильтянка лидирует после короткой программы
В Баку проходит этап Юниорского Гран-при по фигурному катанию.
После короткой программы лидирует израильтянка София Шифрин, набравшая 61.57 балла.
На втором месте китаянка Ван Ихань (60.96).
В соревнованиях мужчин лидирует кореец Со Мингю (82.67).
После короткой программы израильтянин Матвей Соколов занимает 22-е (последнее) место (42.30).
