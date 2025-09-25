x
25 сентября 2025
25 сентября 2025
25 сентября 2025
последняя новость: 08:09
25 сентября 2025
Спорт

Фигурное катание. Этап Юниорского Гран-при. Израильтянка лидирует после короткой программы

Фигурное катание
время публикации: 25 сентября 2025 г., 06:52 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 06:52
Фигурное катание. Этап Юниорского Гран-при. Израильтянка лидирует после короткой программы
В Баку проходит этап Юниорского Гран-при по фигурному катанию.

После короткой программы лидирует израильтянка София Шифрин, набравшая 61.57 балла.

На втором месте китаянка Ван Ихань (60.96).

В соревнованиях мужчин лидирует кореец Со Мингю (82.67).

После короткой программы израильтянин Матвей Соколов занимает 22-е (последнее) место (42.30).

