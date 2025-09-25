x
25 сентября 2025
Спорт

Хет-трик Альвареса в мадридском дерби. Результаты матчей чемпионата Испании

Футбол
время публикации: 25 сентября 2025 г., 10:02
Хет-трик Альвареса в мадридском дерби. Результаты матчей чемпионата Испании
Состоялись матчи шестого тура чемпионата Испании.

Хетафе - Алавес 1:1

"Хетафе" не проиграл в девятом домашнем матче чемпионата подряд.

Атлетико (Мадрид) - Райо Вальекано (Мадрид) 3:2

На 80-й минуте в счете вели гости 2:1.

Все голы в ворота "Райо Вальекано" забил Хулиан Альварес.

Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) - Майльорка 1:0

Победный гол на 49-й минуте забил Микель Оярсабаль.

"Реал Сосьедад" одержал первую победу в сезоне.

