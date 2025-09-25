Хет-трик Альвареса в мадридском дерби. Результаты матчей чемпионата Испании
время публикации: 25 сентября 2025 г., 10:02 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 10:02
Состоялись матчи шестого тура чемпионата Испании.
Хетафе - Алавес 1:1
"Хетафе" не проиграл в девятом домашнем матче чемпионата подряд.
Атлетико (Мадрид) - Райо Вальекано (Мадрид) 3:2
На 80-й минуте в счете вели гости 2:1.
Все голы в ворота "Райо Вальекано" забил Хулиан Альварес.
Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) - Майльорка 1:0
Победный гол на 49-й минуте забил Микель Оярсабаль.
"Реал Сосьедад" одержал первую победу в сезоне.
