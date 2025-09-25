x
25 сентября 2025
|
последняя новость: 08:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 сентября 2025
|
25 сентября 2025
|
последняя новость: 08:09
25 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Динамо" победило "Фенербахче". Результаты матчей Лиги Европы

Футбол
время публикации: 25 сентября 2025 г., 07:26 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 07:32
"Динамо" победило "Фенербахче". Результаты матчей Лиги Европы
AP Photo/Darko Bandic

Состоялись матчи первого тура группового этапа Лиги Европы.

Мидтьюланд (Дания) - Штурм (Грац, Австрия) 2:0

Бетис (Севилья, Испания) - Ноттингем Форест (Англия) 2:2

"Ноттингем Форест" вернулся в еврокубки после 29-летнего перерыва.

Спортинг (Брага, Португалия) - Фкейенорд (Роттердам, Нидерланды) 1:0

Победный гол на 79-й минуте забил Фран Наварро.

Црвена звезда (Белград, Сербия) - Селтик (Глазго, Шотландия) 1:1

Израильский голкипер Омри Глазер остался у сербов в запасе.

Динамо (Загреб, Хорватия) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 3:1

В 9 матчах этого сезона "Динамо" одержало 7 побед.

Два мяча забил Дион Бельо, 16 июля перешедший из "Аугсбурга".

Фрайбург (Германия) - Базель (Швейцария) 2:1

Мальме (Швеция) - Лудогорец (Разград, Болгария) 1:2

Уже на 23-й минуте гости вели в счете 2:0.

Ницца (Франция) - Рома (Италия) 1:2

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 сентября 2025

Лига Европы. "Маккаби" сыграл вничью с ПАОКом
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 сентября 2025

УЕФА отклонил предложение об отстранении Израиля после давления США
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 сентября 2025

FIFA рассматривает проект увеличения числа стран-участников чемпионата мира до 64
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 сентября 2025

Чемпионат Испании по футболу. "Реал" очередной победой упрочил лидерство