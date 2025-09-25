"Динамо" победило "Фенербахче". Результаты матчей Лиги Европы
Состоялись матчи первого тура группового этапа Лиги Европы.
Мидтьюланд (Дания) - Штурм (Грац, Австрия) 2:0
Бетис (Севилья, Испания) - Ноттингем Форест (Англия) 2:2
"Ноттингем Форест" вернулся в еврокубки после 29-летнего перерыва.
Спортинг (Брага, Португалия) - Фкейенорд (Роттердам, Нидерланды) 1:0
Победный гол на 79-й минуте забил Фран Наварро.
Црвена звезда (Белград, Сербия) - Селтик (Глазго, Шотландия) 1:1
Израильский голкипер Омри Глазер остался у сербов в запасе.
Динамо (Загреб, Хорватия) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 3:1
В 9 матчах этого сезона "Динамо" одержало 7 побед.
Два мяча забил Дион Бельо, 16 июля перешедший из "Аугсбурга".
Фрайбург (Германия) - Базель (Швейцария) 2:1
Мальме (Швеция) - Лудогорец (Разград, Болгария) 1:2
Уже на 23-й минуте гости вели в счете 2:0.
Ницца (Франция) - Рома (Италия) 1:2