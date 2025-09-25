Чехи победили иранцев и вышли в полуфинал чемпионата мира по волейболу
время публикации: 25 сентября 2025 г., 15:45 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 15:45
Сборная Чехии вышла в полуфинал чемпионата мира по волейболу, который проходит на Филиппинах.
В четвертьфинале чехи одержали волевую победу над иранцами 22:25, 27:25, 25:20, 25:21.
Соперник чехов определится в матче Болгария - США.
Во втором полуфинале встретятся сборные Польши и Италии (в 2022 году они встречались в финале чемпионата мира. Тогда победили итальянцы).
Полуфиналы состоятся 27 сентября. Финал и матч за третье место 28.
Ссылки по теме