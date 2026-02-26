"Барселона" проиграла в Италии Результаты матчей Евролиги
время публикации: 26 февраля 2026 г., 08:48 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 08:48
Состоялись матчи двадцать девятого тура регулярного чемпионата Евролиги.
Фенербахче (Стамбул, Турция) - Партизан (Белград, Сербия) 81:78
29 очков набрал защитник "Фенербахче" Тален Хортон-Такер.
Жальгирис (Каунас, Литва) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 99:94 (два овертайма)
Основное время 73:73. После 30 минут греки вели в счете 60:51.
Защитник "Олимпиакоса" Эван Фурнье набрал 32 очка и сделал 9 подборов.
Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турця) 91:81
Вртус (Болонья, Италия) - Барселона (Испания) 85:80
