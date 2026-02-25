x
25 февраля 2026
|
последняя новость: 15:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
25 февраля 2026
|
25 февраля 2026
|
последняя новость: 15:29
25 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Орландо" обыграл "Лейкерс". Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 25 февраля 2026 г., 15:04 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 15:12
"Орландо" обыграл "Лейкерс". Результаты матчей НБА
AP Photo/Caroline Brehman

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА "Миннесота" одолела "Портленд" 124:121.

Финикс Санз - Бостон Селтикс 81:97

Третью четверть гости выиграли 30:11.

Миннесота Тимбервулвз - Портленд Трэйл Блэйзерс 124:121

Лидер "волков" Энтони Эдвардс набрал 34 очка. Он забросил пять трехочковых.

Гости играли без израильского форвард Дени Авдии, пропускавшего матч из-за травмы.

Лос-Анджелес Лейкерс - Орландо Пейсерз 109:110

Уэнделл Картер младший забросил победный мяч за 7 секунд до финальной сирены.

Лидер гостей Паоло Банкеро набрал 36 очков.

Лука Дончич был близок к "трипл-даблу" (22 + 9 подборов + 15 передач).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 февраля 2026

"Шарлотт" установил клубный рекорд. Возвращение Мюррея. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 февраля 2026

НБА. Возвращение Эмбиида. Удачный дебют Куминги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 февраля 2026

Дени Авдия покинул площадку через 59 секунд в матче с "Финиксом" из-за обострения травмы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 февраля 2026

НБА. "Дабл-дабл" Дени Авдии. "Денвер" растерзал "Портленд"