"Орландо" обыграл "Лейкерс". Результаты матчей НБА
время публикации: 25 февраля 2026 г., 15:04 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 15:12
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА "Миннесота" одолела "Портленд" 124:121.
Финикс Санз - Бостон Селтикс 81:97
Третью четверть гости выиграли 30:11.
Миннесота Тимбервулвз - Портленд Трэйл Блэйзерс 124:121
Лидер "волков" Энтони Эдвардс набрал 34 очка. Он забросил пять трехочковых.
Гости играли без израильского форвард Дени Авдии, пропускавшего матч из-за травмы.
Лос-Анджелес Лейкерс - Орландо Пейсерз 109:110
Уэнделл Картер младший забросил победный мяч за 7 секунд до финальной сирены.
Лидер гостей Паоло Банкеро набрал 36 очков.
Лука Дончич был близок к "трипл-даблу" (22 + 9 подборов + 15 передач).
