НБА. Макколум установил клубный рекорд. "Лейкерс" победил в дерби

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА (Кубка НБА). "Лейкерс" разгромил "Клипперс" 135:118.

Вашингтон Уизардс - Атланта Хоукс 132:113

Си Джей Макколум (Вашингтон) набрал 46 очков, в том числе забросил 10 трехочковых. 46 очков в одном матче - это его лучший результат в сезоне, третий в карьере и клубный рекорд "Вашингтона".

Первую четверть хозяева выиграли 45:23.

Филадельфия Сиксерз - Орландо Мэджик 103:144

Энтони Блэк (Орландо) установил личный рекорд результативности 31 очко, 27 из которых он набрал в первой половине матча.

Лос-Анджелес Лейкерс - Лос-Анджелес Клипперс 135:118

"Лейкерс" одержал пятую победу подряд.

Лука Дончич был близок к "трипл-даблу" (43 + 9 подборов + 13 передач).

Леброн Джеймс набрал 25 очков.