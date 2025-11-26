НБА. Макколум установил клубный рекорд. "Лейкерс" победил в дерби
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА (Кубка НБА). "Лейкерс" разгромил "Клипперс" 135:118.
Вашингтон Уизардс - Атланта Хоукс 132:113
Си Джей Макколум (Вашингтон) набрал 46 очков, в том числе забросил 10 трехочковых. 46 очков в одном матче - это его лучший результат в сезоне, третий в карьере и клубный рекорд "Вашингтона".
Первую четверть хозяева выиграли 45:23.
Филадельфия Сиксерз - Орландо Мэджик 103:144
Энтони Блэк (Орландо) установил личный рекорд результативности 31 очко, 27 из которых он набрал в первой половине матча.
Лос-Анджелес Лейкерс - Лос-Анджелес Клипперс 135:118
"Лейкерс" одержал пятую победу подряд.
Лука Дончич был близок к "трипл-даблу" (43 + 9 подборов + 13 передач).
Леброн Джеймс набрал 25 очков.
