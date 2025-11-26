x
26 ноября 2025
26 ноября 2025
26 ноября 2025
Спорт

Баскетбол. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 26 ноября 2025 г., 07:52
Баскетбол. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Chris Szagola

Состоялись матчи тринадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Панатинаикос" разгромил "Партизан" 91:69.

Дубай (ОАЭ) - ПАриж (Франция) 90:89

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Виртус (Болонья, Италия) 66:64

Самый результативный игрок матча - бывший защитник тель-авивского "Маккаби" Уэйд Болдуин (Фенербахче) (18).

Жальгирис (Каунас, Литва) - Баскония (Витория, Испания) 82:67

Баски выиграли первую четверть и первую половину матча 24:18, 42:37.

Хозяева "сделали разницу" в последней четверти 28:13.

Форвард "Жальгириса" Сильвен Франсиско сделал "дабл-дабл" (23 + 11 передач).

Панатинаикос (Афины, Греция) - Партизан (Белград, Сербия) 91:69

Кендрик Нунн (Партизан) набрал 26 очков, сделал 7 подборов и 4 передачи.

Валенсия (Испания) - Бавария (Мюнхен, Германия) 90:64

Спорт
