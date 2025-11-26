Баскетбол. Результаты матчей Евролиги
Состоялись матчи тринадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Панатинаикос" разгромил "Партизан" 91:69.
Дубай (ОАЭ) - ПАриж (Франция) 90:89
Фенербахче (Стамбул, Турция) - Виртус (Болонья, Италия) 66:64
Самый результативный игрок матча - бывший защитник тель-авивского "Маккаби" Уэйд Болдуин (Фенербахче) (18).
Жальгирис (Каунас, Литва) - Баскония (Витория, Испания) 82:67
Баски выиграли первую четверть и первую половину матча 24:18, 42:37.
Хозяева "сделали разницу" в последней четверти 28:13.
Форвард "Жальгириса" Сильвен Франсиско сделал "дабл-дабл" (23 + 11 передач).
Панатинаикос (Афины, Греция) - Партизан (Белград, Сербия) 91:69
Кендрик Нунн (Партизан) набрал 26 очков, сделал 7 подборов и 4 передачи.
Валенсия (Испания) - Бавария (Мюнхен, Германия) 90:64