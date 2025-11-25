x
Спорт

Евролига. "Апоэль" проиграл "Реалу"

Баскетбол
время публикации: 25 ноября 2025 г., 22:10 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 22:10
Евролига. "Апоэль" проиграл "Реалу"
AP Photo/Chris Szagola

В матче тринадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Апоэль" проиграл мадридскому "Реалу" 74:75.

Первую четверть и первую половину матча выиграли испанцы 22:18, 39:36.

После 30 минут 60:58.

Лучший игрок матча - форвард "Реала" Марио Хезонья (19 + 6 подборов).

По 14 очков набрали игроки "Апоэля" Антонио Блэкни (+ 4 полбора)) и Крис Джонс ( + 3 передачи).

