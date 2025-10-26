x
26 октября 2025
Спорт

Достижение Эберле. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 26 октября 2025 г., 15:25
Достижение Эберле. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/John Froschauer

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Сиэтл" победил "Эдмонтон" 3:2.

Даллас Старз - Каролина Харрикейнз 3:2

После первого периода "Каролина" вела в счете 2:0.

Две шайбы. в том числе победную, забросил защитник Миро Хейсканен. Это шестая игра, в которой он забил больше одного гола.

Нешвилл Прэдейчез - Лос-Анджелес Кингз 5:4 (буллиты)

"Лос-Анджелес" вел в счете 1:0, 3:2 и 4:3.

Райан О`Райлли (Нешвилл) набрал 3 (2 + 1) очка.

Сиэтл Кракен - Эдмонтон Ойлерз 3:2

Два гола забил Джордан Эберле, который в 2010-17 годах был игроком "Эдмонтона". Он - единственный действую щий игрок, забивший не менее 70 голов в составе трех разных команд.

