Победа ПСЖ. Поражение "Марселя". Результаты матчей чемпионата Франции
время публикации: 26 октября 2025 г., 10:49 | последнее обновление: 26 октября 2025 г., 10:49
В матче девятого тура чемпионата Франции ПСЖ в гостях разгромил "Брест" 3:0. Два гола забил Ашраф Хакими.
Брест - ПСЖ 0:3
Парижане победили после двух ничейных матчей в чемпионате.
"Брест" никогда не побеждал ПСЖ (33 игры).
Монако - Тулуза 1:0
"Монако" прервал серию из 4 ничьих подряд (во всех турнирах) и одержал первую победу под руководством Себастьяна Поконьоли.
Победный гол на 3-й минуте забил Мохаммед Салису.
Ланс - Марсель 2:1
"Ланс" поднялся на вторую строчку.
Главный неудачник матча Бенжамен Павар. Он стал первым игроком "Марселя", не забившим пенальти и забившим гол в свои ворота в одном матче.
