Спорт

Победа ПСЖ. Поражение "Марселя". Результаты матчей чемпионата Франции

Футбол
время публикации: 26 октября 2025 г., 10:49 | последнее обновление: 26 октября 2025 г., 10:49
Победа ПСЖ. Поражение "Марселя". Результаты матчей чемпионата Франции
AP Photo/Jeremias Gonzalez

В матче девятого тура чемпионата Франции ПСЖ в гостях разгромил "Брест" 3:0. Два гола забил Ашраф Хакими.

Брест - ПСЖ 0:3

Парижане победили после двух ничейных матчей в чемпионате.

"Брест" никогда не побеждал ПСЖ (33 игры).

Монако - Тулуза 1:0

"Монако" прервал серию из 4 ничьих подряд (во всех турнирах) и одержал первую победу под руководством Себастьяна Поконьоли.

Победный гол на 3-й минуте забил Мохаммед Салису.

Ланс - Марсель 2:1

"Ланс" поднялся на вторую строчку.

Главный неудачник матча Бенжамен Павар. Он стал первым игроком "Марселя", не забившим пенальти и забившим гол в свои ворота в одном матче.

