Виндсерфинг. Израильтяне завоевали две серебряные медали юношеского чемпионата Европы
время публикации: 26 октября 2025 г., 07:17 | последнее обновление: 26 октября 2025 г., 07:17
В Италии завершился юношеский чемпионат Европы по виндсерфингу (European Youth IQFoil Championships).
В соревнованиях юношей (спортсмены до 19 лет) победил итальянец Маттиа Саончелла.
Израильтянин Пелег Раджуан занял второе место. Бронзовую медаль завоевал турок Артун Шенол.
Девушки до 19 лет:
1. Медея Фальчиони (Италия).
2. Эмма Йоханна Шлейхер (Германия).
3. Нурайат Гювен (Турция).
Юноши до 17 лет.
1. Финн Брюлль (Нидерланды).
2. Мерлийн Босвийк (Нидерланды).
3. Франтишек Бурда (Чехия).
Девушки до 17 лет.
1. Теа ле Борг Зибетти (Франция).
2. Наама Палатник (Израиль).
3. Руя Югурлю (Турция).
