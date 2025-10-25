x
25 октября 2025
25 октября 2025
25 октября 2025
последняя новость: 18:56
25 октября 2025
Спорт

Израильтянин завоевал бронзовую медаль молодежного чемпионата Европы по парусному спорту

Парусный спорт
время публикации: 25 октября 2025 г., 18:13 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 18:13
Израильтянин завоевал бронзовую медаль молодежного чемпионата Европы по парусному спорту
AP Photo/Carolyn Kaster

В Сплите, Хорватия, прошел молодежный чемпионат Европы по парусному спорту ILCA 7 (спортсмены до 21 года).

В нем принимали 242 спортсмена из 37 стран.

Израильтянин Рам Маген завоевал бронзовую медаль.

Несколько месяцев назад он стал бронзовым призером молодежного чемпионата Европы (спортсмены до 23 лет), который проходил в Швеции.

