Израильтянин завоевал бронзовую медаль молодежного чемпионата Европы по парусному спорту
время публикации: 25 октября 2025 г., 18:13 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 18:13
В Сплите, Хорватия, прошел молодежный чемпионат Европы по парусному спорту ILCA 7 (спортсмены до 21 года).
В нем принимали 242 спортсмена из 37 стран.
Израильтянин Рам Маген завоевал бронзовую медаль.
Несколько месяцев назад он стал бронзовым призером молодежного чемпионата Европы (спортсмены до 23 лет), который проходил в Швеции.
