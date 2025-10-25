"Дабл-дабл 49+" Дончича. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Бруклин" проиграл "Кливленду" 124:131.

Торонто Рэпторз - Милуоки Бакс 116:122

Лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо сделал "дабл-дабл 30 +" (31 + 20 подборов).

Орландо Мэджик - Атланта Хоукс 107:111

Лидер "Атланты" Тре Янг набрал 25 очков, 6 из которых - в последние 46 секунд матча.

В четвертой четверти гости вырвали победу, проведя серию 15:0.

Буклин Нетс - Кливленд Кавальерз 124:131

Израильтянин Бен Сараф (Бруклин) отыграл 18 минут 28 секунд (2 + 1 передача).

Лидер "Кливленда" Донован Митчелл набрал 35 очков.

Нью-Йорк Никс - Бостон Селтикс 105:95

Центровой "Никс" Карл-Энтони Таунс сделал "дабл-дабл" (26 + 13 подборов).

Вторую четверть хозяева выиграли 42:14.

Хьюстон Рокетс - Детройт Пистонс 111:115

Кевин Дюрант (Хьюстон) набрал 37 очков.

Лидер "Детройта" Кейд Каннингем набрал 21 очко. За 5 секунд до финальной сирены он забросил два штрафных.

Мемфис Гризлиз - Майми Хит 114:146

Нью-Орлеан Пеликанз - Сан-Антонио Сперс 116:120 (овертайм)

Основное время 107:107.

Лидер "шпор" Виктор Вембаньяма набрал 29 очков, сделал 11 подборов и 9 блок-шотов.

Даллас Мэверикс - Вашингтон Уизардс 107:117

"Дабл-даблы" сделали Кишон Джордж (Вашингтон) (34 + 11 подборов + 4 передачи + 2 перехвата) и Энтони Дэвис (Даллас) (27 + 13 подборов + 4 передачи + 2 перехвата). Кишон установил личный рекорд результативности.

Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвз 128:110

Лидер хозяев Лука Дончич был близок к "дабл-даблу 50 плюс" и "Трипл-даблу" (49 + 11 подборов + 8 передач).