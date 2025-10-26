x
26 октября 2025
Спорт

Теннис. Израильтянка стала победительницей турнира на Кипре

Теннис
26 октября 2025 г.
AP Photo/Louise Delmotte

Израильтянка Шира Двир проиграла в финале теннисного турнира в Лимассоле киприотке Андрее Папакирьякос 2:6, 1:6.

Кипрская теннисистка в четвертьфинале разгромила израильтянку Мику Шустер 6:0, 6:1.

В полуфинале Шира Двир разгромила украинку Анну Боровицкую 6:1, 6:2.

В парном разряде победили Шира Двир и эстонка Мари Йоханна Лапимаа.

В финале они победили египтянку Женниар Эльбакари и Еву Панову (Кипр) 6:4, 6:4.

