"Израильский гол" спас "Ференцварош". Результаты матчей Лиги Европы

Состоялись матчи первого тура основного этапа Лиги Европы.

Гоу Ахед Иглз (Девентер, Нидерланды) - Стяуа (Бухарест, Румыния) 0:1

Победный гол на 13-й минуте забил Давид Микулеску.

Лилль (Франция) - Бранн (Берген, Норвегия) 2:1

Оливье Жиру вышел на замену и забил победный гол на 80-й минуте.

"Бранн" никогда не побеждал французские клубы в матчах еврокубков (4 игры).

Астон Вилла (Бирмингем, Англия) - Болонья (Италия) 1:0

"Астон Вилла" одержала первую победу в официальных матчах этого сезона.

Победный гол на 13-й минуте забил Джон Макгинн.

На 68-й минуте Олли Уоткинс (Астон Вилла) не реализовал пенальти.

Ференцварош (Будапешт, Венгрия) - Виктория (Пльзень, Чехия) 1:1

Хозяева с 38-й минуты играли в меньшинстве. При счете 0:1 вторую желтую карточку получил Чебраил Макрецкис.

На четвертой минуте компенсированного времени счет сравнял бывший нападающий тель-авивского "Маккаби" Александр Пешич. Ему ассистировал израильский полузащитник Габи Каниховский.

Глазго Рейнджерс (Шотландия) - Генк (Бельгия) 0:1

На 41-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Удален Мохаммед Диоманде

На 45-й минуте О Хен Гю не реализовал пенальти. Он исправился на 55-й минуте, забив победный гол. В 2022-24 годах О Хен Гю выступал за "Селтик".

Зальцбург (Австрия) - Порту (Португалия) 0:1

Победный гол на 3-й минуте компенсированного времени забил 19-летний бразилец Вильям Гомиш.

Штутгарт (Германия) - Сельта (Виго, Испания) 2:1

"Швабы" одержали третью победу в 16 матчах против испанских команд в еврокубках.

Утрехт (Нидерланды) - Лион (Франция) 0:1

Янг Бойз (Берн, Швейцария) - Панатинаикос (Афины, Греция) 1:4

Три гола забил арендованный у "Ланса" марокканский полузащитник Анас Зарури.